بمقدم بسيط امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بمقدم بسيط امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

فى السخنة هتمتلك شاليه 100 م تشطيب سوبر لوكس (ريسبشن +2 غرفة نوم +مطبخ امريكى + 2 حمام ) قريب من كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة باقل مقدم وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 147,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/8/2020
رقم الإعلان: 2065459
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عايز تصيف في العين السخنة ومش عارف تعمل ايه؟؟ - في السويس مصر

عايز تصيف في العين السخنة ومش عارف تعمل ايه؟؟

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عايز تصيف في العين السخنة ومش لاقي حاجة تناسبك تعالي عندنا امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي اللاند.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط ع 6 سنين امتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

بالتقسيط ع 6 سنين امتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

هتقسط براحتك ع 6 سنين وهتمتلك شاليه بحديقة 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وسط الجمال فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك وسط الجمال فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل بحر وامتلك شاليه 115 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

319,000 جنيه

18/8/2020
صورة الاعلان: علي نهر النيل والمعالم الحضارية امتلك شاليه ف السخنة - في السويس مصر

علي نهر النيل والمعالم الحضارية امتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

في لاسيرينا ميني ايجيب بالعين السخنة تعالي امتلك شاليه ع نهر النيل والمعالم الحضارية الاهرامات وابو .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

146,000 جنيه

17/8/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالفرش واقل مقدم فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع بالفرش واقل مقدم فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خد الفرش هدية وامتلك شاليه دور اول بتراس فى السخنة (غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) واستمتع م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

94,000 جنيه

16/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى بالم بيتش وعيش اجمل مصيف - في السويس مصر

امتلك شاليه فى بالم بيتش وعيش اجمل مصيف

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش اجمل مصيف مع عيلتك وامتلك شاليه دور اول بتراس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

151,000 جنيه

16/8/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: صيف طول السنة في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل الخدمات - في السويس مصر

صيف طول السنة في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل الخدمات

(للتقسيط)

- في السويس مصر

صيف في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل الخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك شاليهك بالفرش فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

باقل مقدم امتلك شاليهك بالفرش فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه دور تانى بروف باجمل view للبحر فى بالم بيتش السخنة وخد الفرش هدية شاليهك تشطيب سوبر لوكس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

97,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالفرش و قريب من البحر فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بالفرش و قريب من البحر فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بالفرش قريب من البحرفى لاسيرينا بالم بيتش 105 م (3 غرف نوم +مطبخ امريكى +2 حمام +ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع 65 م والفرش هدية فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع 65 م والفرش هدية فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه بالفرش وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل مطاعم وكافيهات وحمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة - في السويس مصر

تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بمشاهدة الحضارة الفرعونية جمب شاليه وكمان هتشوف كل يوم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

احلى الاوقات هتقضيها مع عيلتك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: استمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه ف السخنة - في السويس مصر

استمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بكل دقيقة من وقتك مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة واستمتع بافضل خدمات كافيهات ومطاعم وحمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: عايز تصيف في هدوء تعالي امتلك في السخنة واستمتع بصيفك - في السويس مصر

عايز تصيف في هدوء تعالي امتلك في السخنة واستمتع بصيفك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

تعالي صيف في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف مع اصحابك وعيلتك علي احلي بحر وشوف اجمل فيو وشاليهك 75م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: شاليهك برووف في لاسيرينا السخنة وهتصيف وانت مرتاح البال - في السويس مصر

شاليهك برووف في لاسيرينا السخنة وهتصيف وانت مرتاح البال

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه برووف وريح بالك وصيف براحتك طول ايام السنة صيف او شتا والشاليه 115م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

28/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager