بمقدم بسيط امتلك شاليهك فى السخنة

بتدور على شاليه فى السخنة باسعار مناسبة بخدمات متكاملة ، بمقدم 90 الف هتمتلك شاليهك فى قريتنا كامل التشطيب بالتكييفات والمطبخ ، بيطل على بحر السخنة يعنى من اى مكان فى شاليهك هتشوف البحر ، حواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها انت وعيلتك (حمامات سباحة – انفنتى بول – لاجونز – اكوبارك – كلوب هاوس – مطاعم وكافيهات ) كل ده بمقدم 5% وتقسيط على 8 سنين بدون فوائد