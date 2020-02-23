بمقدم بسيط امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|بتدور على شاليه فى السخنة باسعار مناسبة بخدمات متكاملة ، بمقدم 90 الف هتمتلك شاليهك فى قريتنا كامل التشطيب بالتكييفات والمطبخ ، بيطل على بحر السخنة يعنى من اى مكان فى شاليهك هتشوف البحر ، حواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها انت وعيلتك (حمامات سباحة – انفنتى بول – لاجونز – اكوبارك – كلوب هاوس – مطاعم وكافيهات ) كل ده بمقدم 5% وتقسيط على 8 سنين بدون فوائد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053980
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