بمـقدم30 الف امتلك مقرك الاداري متشطب بالداون تاون

استثمر فلوسك وامتلك مقرك الاداري بالداون تاون امام سوق الدهب بمساحة 30م بمول ارورا بقلب الداون تاون متشطيبة سوبر لوكس بالتكيفات بمقدم 30 الف وع فترات سداد مختلفه وبدون فوايد موقعه يقع ب منطقه mu23 بالقرب من حي المال والأعمال بالقرب من الحي البلوماسي مميزاته الطاقة الشمسية كاميرات مراقبة خدمة إنترنت منطقة خاصة بالأطفال جيم وسبا مركز لخدمة العملاء أمن وحراسة نظام التكييف المركزي الحق الفرصة و ابعتلنا رساله ع الواتس او كلمنا 01279848994