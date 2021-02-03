بمـقدم30 الف امتلك مقرك الاداري متشطب بالداون تاون

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
استثمر فلوسك وامتلك مقرك الاداري بالداون تاون امام سوق الدهب بمساحة 30م بمول ارورا بقلب الداون تاون متشطيبة سوبر لوكس بالتكيفات بمقدم 30 الف وع فترات سداد مختلفه وبدون فوايد موقعه يقع ب منطقه mu23 بالقرب من حي المال والأعمال بالقرب من الحي البلوماسي مميزاته الطاقة الشمسية كاميرات مراقبة خدمة إنترنت منطقة خاصة بالأطفال جيم وسبا مركز لخدمة العملاء أمن وحراسة نظام التكييف المركزي الحق الفرصة و ابعتلنا رساله ع الواتس او كلمنا 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منه
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة- العاصمه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085604
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