بمستوي عالي من الرفاهية والامان شقتك في green avenue

(للتقسيط)
|هتمتلك شقتك في اكبر واهدي كمبوند بالعاصمة وهتستمتع بمستوي عالي من الرفاهية والامان وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وهتسمتع بكل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وبوابات الكترونية وخدمات غيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد متستناش كتير وكلمنا علي 01279848994 واعرف كافة التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048476
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