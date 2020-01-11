بمستوي عالي من الرفاهية والامان شقتك في green avenue

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بمستوي عالي من الرفاهية والامان شقتك في green avenue - في القاهرة مصر

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هتمتلك شقتك في اكبر واهدي كمبوند بالعاصمة وهتستمتع بمستوي عالي من الرفاهية والامان وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وهتسمتع بكل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وبوابات الكترونية وخدمات غيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد متستناش كتير وكلمنا علي 01279848994 واعرف كافة التفاصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 177,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048476
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القسم: 

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10/1/2020
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القسم: 

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10/1/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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10/1/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تقدم اقوى العروض . - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تقدم اقوى العروض .

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة التاسعة - في القاهرة مصر

شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة التاسعة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة التاسعة للبيع شقة 210 متر - دور سابع قبل الاخير شارع عماد حمدى من شارع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14,000,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اول سكن بجوار سيتي ستارز مباشره بسعر لقطه - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اول سكن بجوار سيتي ستارز مباشره بسعر لقطه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الآن #فرصه هائله لاصحاب الفرص المتميزه شقه مفروشه للايجار #اول_سكن #فرش_راقي بالكامل مطبخ بجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمساحة 150م تشطيب اكسترا لوكس ( 3غرف نوم +2 حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

10/1/2020
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