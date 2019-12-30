بمستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع بمستوى عالى من الخدمات وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 220 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بالقرب من مطاعم وكافيهات ومولات تجارية ونادى صحى ورياضى وملاهى بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047082
اتصل
180,000 جنيه
201,000 جنيه
158,000 جنيه
168,000 جنيه
175,000 جنيه
210,000 جنيه
215,000 جنيه
189,000 جنيه
165,000 جنيه
242,000 جنيه
238,000 جنيه
750,000 جنيه
183,000 جنيه
196,000 جنيه