بمستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بمستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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استمتع بمستوى عالى من الخدمات وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 220 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بالقرب من مطاعم وكافيهات ومولات تجارية ونادى صحى ورياضى وملاهى بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047082
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بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

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بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 م 📍قريبة من ⬅️مركز.
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اتصل

30/12/2019
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30/12/2019
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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201,000 جنيه

30/12/2019
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(للبيع)

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30/12/2019
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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30/12/2019
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(للبيع)

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30/12/2019
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صورة الاعلان: وسط الهدوء والاسترخاء امتلك شقتك في green avenue - في القاهرة مصر

وسط الهدوء والاسترخاء امتلك شقتك في green avenue

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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210,000 جنيه

30/12/2019
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اسكن في green avenue وسط أمن وحراسة على مدار 24 ساعة

(للبيع)

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امتلك في العاصمة الادارية وعيش في كمبوند green avenue وسط امن وحراسة علي مدار 24 ساعة وجمب كل خدماتك.
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215,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: فرصة مميزة للاستثمار فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

فرصة مميزة للاستثمار فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصتك مميزة للاستثمار بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بموق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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30/12/2019
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العروض لسه مستمرة معانا فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروضنا لسه مستمرة معانا فى Town Gate بامتلاك شقة بالقرب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية 155م (3 غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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30/12/2019
صورة الاعلان: برقى هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

برقى هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك وسط الرقى فى العاصمة الادارية الجديدة 195 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: اخيرا هتعيش مع السفراء فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

اخيرا هتعيش مع السفراء فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اخيرا هتعيش مع السفراء فى العاصمة الادارية وهتمتلك شقتك 187م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

📍االحق العررررو ض فرصه لن تكرر من شركة زياد الإستثمار العقاري وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: تحب تسكن قريب من العيادات الطبية تعالى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

تحب تسكن قريب من العيادات الطبية تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: مش اى حد هيسكن جمبك فى Town Gateاختار جيرانك - في القاهرة مصر

مش اى حد هيسكن جمبك فى Town Gateاختار جيرانك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار جيرانك فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك وسط الرقى والرفاهية والمساحات الخضراء واستمتع بكل الخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

29/12/2019
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