(للبيع)
|بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة امتلك شاليهك فى العين السخنة بروف متميز 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) وخد معاك ادوات الصيدعشان تقعد قعدة حلوة ع مارينا للصيد وتصطاد احلى سمك وتاكل فى افخم المطاعم و الكافيهات مع خدمات تانية كتير مميزة بمقدم 214 الف و بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و عيش وسط حياة متكاملة فى بلو بلو العينن السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|214,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083555
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