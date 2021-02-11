بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة امتلك شاليهك فى العين السخنة بروف متميز 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) وخد معاك ادوات الصيدعشان تقعد قعدة حلوة ع مارينا للصيد وتصطاد احلى سمك وتاكل فى افخم المطاعم و الكافيهات مع خدمات تانية كتير مميزة بمقدم 214 الف و بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و عيش وسط حياة متكاملة فى بلو بلو العينن السخنة