بمزاجك هتعيش وتمتلك شقة بموقع حيوى ومميز فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش بمزاجك وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية وكمان استمتع بكل خدماتك مطاعم ومولات وحمامات سباحة وعالم ديزنى وبيوتى سنتر ومدارس وامتلك شقة 220 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس +dressing room ) بسعر مميز جدا واطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش باحلى مزاج وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|201,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047895
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