بمدينة الشيخ زايد شقة للايجار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بمدينة الشيخ زايد شقة للايجار - في 6 أكتوبر مصر

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شقة للايجار 127م بجوار سنتر اللولوه الحي الاول مجاوره التانيه توسط جهاز دور ارضي - تتكون 3نوم و2حمام- موقع مميز قريبه من شارع كافي الجوهره مطلوب اسره - تسليم الجهاز مفهياش غاز-مطلوب3500
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسامة الشيمي
التليفون: 01114533718

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العنوان: الشيخ زايد الحي الاول المجاورة التانية- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080261
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صورة الاعلان: بمدينة الشيخ زايد شقة للايجار - في 6 أكتوبر مصر

بمدينة الشيخ زايد شقة للايجار

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للايجار 127م بجوار سنتر اللولوه الحي الاول مجاوره التانيه توسط جهاز دور ارضي - تتكون 3نوم و2حمام.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار بمدينة الشيخ زايد الحي الخامس - في 6 أكتوبر مصر

شقة للايجار بمدينة الشيخ زايد الحي الخامس

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للايجار بالشيخ زايد مساحه250متر الحي الخامس الدورالرابع - 3نوم 3حمام- بجوار كمبود كرمه-مطلوب6500.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

15/1/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار بمدينة الشيخ زايد الحي الخامس بمساحة 250م - في 6 أكتوبر مصر

شقة للايجار بمدينة الشيخ زايد الحي الخامس بمساحة 250م

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للايجار بمدسنة الشيخ زايد مساحه 250 متر- الحي الخامس - الدورالرابع - 3نوم 3حمام- بجوار كمبود كرم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

15/1/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار بمدينة الشيخ زايد حي المستقبل - في 6 أكتوبر مصر

شقة للايجار بمدينة الشيخ زايد حي المستقبل

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه مفروشه للايجار في الشيخ زايد حي المستقبل للسكن العائلي - دورارضي بها جنينة تتكون من ٢ غرفة.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: شقة للايجارمفروش بمدينة الشيخ زايد حي المستقبل - في 6 أكتوبر مصر

شقة للايجارمفروش بمدينة الشيخ زايد حي المستقبل

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه مفروشه للايجار في الشيخ زايد حي المستقبل للسكن العائلي - دورارضي بها جنينة تتكون من ٢ غرفة.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 98 م بمدينة 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع 98 م بمدينة 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة 98 متر -نص تشطيب -بحرى -تتكون من غرفتين وريسبشن كبير ومطبخ وحمام وبلكونة مطلوب 600000 الف جنية .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

6/1/2021
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صورة الاعلان: شقة للبيع بمدينة 6 أكتوبر بالشماليات حي 300 - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بمدينة 6 أكتوبر بالشماليات حي 300

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بمدينة 6 أكتوبر بالشماليات حي 300 مساحة 170 متر 3غرف + 2 حمام دور ثاني تقسيط علي 3 سنوات .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

800,000 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع فى السادس من اكتوبر، الحى الخامس، العقد التانى - في 6 أكتوبر مصر

شقق للبيع فى السادس من اكتوبر، الحى الخامس، العقد التانى

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقق للبيع بعماره جديده 2020 . فى السادس من اكتوبر، الحى الخامس، العقد التانى، عماره 111، شارع 1 متفر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,326,000 جنيه

28/11/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالقرية السياحية السادسة 6 أكتوبر بجوار مول العرب - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بالقرية السياحية السادسة 6 أكتوبر بجوار مول العرب

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بالقرية السياحية السادسة 6 أكتوبر بجوار مول العرب مساحة الشقة 260 متر تاني بلكونة أربعة غر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,350,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشماليات حي 300 مدينة 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بالشماليات حي 300 مدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بالشماليات حي 300 مدينة 6 أكتوبر مساحة 142م 3غرف نوم+حمام+مطبخ استلام فوري 550 الف ج كاش .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

550,000 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بجوار ميدان الحصري بتسيهلات علي 6 سنوات - في 6 أكتوبر مصر

امتلك شقتك بجوار ميدان الحصري بتسيهلات علي 6 سنوات

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك شقتك بجوار ميدان الحصري بتسيهلات علي 6 سنوات وباقل مقدم دقيقه من الحصري 5 دقائق من مول العرب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

7,200 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: بافضل اماكن ال 2000 قطعه بالتوسعات الشماليه - في 6 أكتوبر مصر

بافضل اماكن ال 2000 قطعه بالتوسعات الشماليه

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

بافضل اماكن ال 2000 قطعه بالتوسعات الشماليه شقه علي المنقله ودبل فيس بارخص سعر في المنقله 3 غرف + 2 .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

26/10/2020
صورة الاعلان: ادفع 190 الف وامتلك شقة بجوار بورتو اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ادفع 190 الف وامتلك شقة بجوار بورتو اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ادفع 190 الف وامتلك شقة بجوار بورتو اكتوبر فرصة شقق للبيع بقلب التوسعات الشمالية – حى 300 بالقرب من .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

759,000 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: فرصة شقة بكمبوند الرايات ريزدنس حدائق اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

فرصة شقة بكمبوند الرايات ريزدنس حدائق اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصة شقة بكمبوند الرايات ريزدنس حدائق اكتوبر للبيع شقة بحدائق اكتوبر – كمبوند الرايات ريزدنس بجوار ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

280,000 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بكمبوند بداية بأرقى مناطق حدائق اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بكمبوند بداية بأرقى مناطق حدائق اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بكمبوند بداية بأرقى مناطق حدائق اكتوبر للبيع شقة بحدائق اكتوبر – كمبوند بداية 1 بجوارأرقى .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

25/10/2020
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