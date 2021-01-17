بمدينة الشيخ زايد شقة للايجار

(للإيجار)
|شقة للايجار 127م بجوار سنتر اللولوه الحي الاول مجاوره التانيه توسط جهاز دور ارضي - تتكون 3نوم و2حمام- موقع مميز قريبه من شارع كافي الجوهره مطلوب اسره - تسليم الجهاز مفها ش غاز-مطلوب3500
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01114533718
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|العنوان:
|الشيخ زايد الحي الاول المجاورة التانية- الشيخ زايد الحي الاول
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080255
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