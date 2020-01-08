بلوفر shein الاصلي للشراء من امريكا بواسطة هاتولنا دوت كوم0

(للبيع)
|بلوفر شتوي تقيل للسيدات 100% قطن طوله 70 سم متاح بجميع الالوان و المقاسات عملي و شيك 0متوفر الان علي مواقع التسوق الالكتروني و يمكنك شراءه عبر الانترنت عن طريق هاتولنا دوت كوم0
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hatolna
|التليفون:
|01018895595
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|العنوان:
|العنوان: 68 جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050300
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