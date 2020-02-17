بلمسة مصرية قديمة امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)
|شقتك بلمسة مصرية قديمة فى 6 اكتوبر برؤية مميزة ع الاهرامات وابو الهول ووسط كل خدماتك مولات تجارية ومدارس ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير شقتك 154م (ريسبشن +مطبخ +3 غرف +تراس +2حمام )بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بلمسة مصرية قديمة فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053159
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