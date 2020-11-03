بلايستيشن الزواوي لبيع وصيانة اجهزة البلايستيشن في سوهاج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مركز بلايستيشن الزواوي لبيع وصيانة اجهزه البلايستيشن في سوهاج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد الزواوي
التليفون: 01094486442

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع باجا خلف بنك فيصل ,سوهاج- حي غرب
سوهاج -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,750 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071526
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ارخص سعر مطابخ فى مصر (سمارت هوم جروب للمطابخ )

ارخص سعر مطابخ فى مصر (سمارت هوم جروب للمطابخ )

(للبيع)

ارخص سعر مطابخ فى مصر (سمارت هوم جروب للمطابخ 01143692815- 01095964025) شركه سمارت هوم تصنع المطابخ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع

ملابس عمال المصانع

(للبيع)

ملابس عمال المصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

الزى الموحد للامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: ارض على رئيسى الحى 8 بالحى التاسع اكتوبر

ارض على رئيسى الحى 8 بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

ارض على رئيسى الحى 8 بالحى التاسع اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر تقع على الرئيسى الحى.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

7/11/2020
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صورة الاعلان: ارض ع الرئيسى بالحى التاسع 6 اكتوبر

ارض ع الرئيسى بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

ارض ع الرئيسى بالحى التاسع 6 اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر تقع على رئيسى محور التحري.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,150,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أرض ناصية للبيع بالحى التاسع اكتوبر

أرض ناصية للبيع بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

أرض ناصية للبيع بالحى التاسع اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى + 3 أ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أرض بحرى (مالك اصيل) بالحى التاسع اكتوبر

أرض بحرى (مالك اصيل) بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

أرض بحرى (مالك اصيل) بالحى التاسع اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى +.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أرض بحرى (مالك اصيل) بالحى التاسع اكتوبر

أرض بحرى (مالك اصيل) بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

أرض بحرى (مالك اصيل) بالحى التاسع اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى +.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أرض 501 متر بالحى التاسع ارضى + 5أدوار

أرض 501 متر بالحى التاسع ارضى + 5أدوار

(للبيع)

أرض 501 متر بالحى التاسع ارضى + 5أدوار للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى + 5.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أرض ناصية بالحى التاسع 6 اكتوبر

أرض ناصية بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

أرض ناصية بالحى التاسع 6 اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى + 5 أدوار .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,800,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر

قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر

(للبيع)

قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر مساحة 622 لبناء فيلا بدروم وارضي واول وثاني وروف كل د.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

كوب ورقي مقاس 8 أونز عالي الجوده 🆕🔝 - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

اقوى عروض black friday من شركه ماس ايجيبت للتشطيب والديكور خصم 60 % علي التصميم فرصه لن تتكرر ԁ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/11/2020
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