بلايستيشن الزواوي لبيع وصيانة اجهزة البلايستيشن في سوهاج

(للبيع)
|مركز بلايستيشن الزواوي لبيع وصيانة اجهزه البلايستيشن في سوهاج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد الزواوي
|التليفون:
|01094486442
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|العنوان:
|شارع باجا خلف بنك فيصل ,سوهاج- حي غرب
سوهاج - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071526
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