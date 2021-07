بلاط الموزاييك ل الديكور و حمام السباحه mosaic

موزايك حمام السباحه والديكور الموزايك متوفر ازمالدو فسيفساء بلاط الموزاييك الكريستال لحمام السباحة والديكورات موزايك ذهب و فضه للديكورات المنزليه الداخليه والخارجي والواجهات المعمارية والهندسية وقباب المسجد موزايك كريستال متوفر بجميع الالوان البيع بسعر الجمله. متوفر بالكميات للمشروعات الكبرى Mosaic for decoration and pool. Mosaic tiles for the decorations home . Tiles for the pool and fountains and waterfall Mosaic tiles for bathroom room and kitchen and all decoration home ️ 01008020832 ️