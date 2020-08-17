بلاستيك pvc\65 بأسعار تنافسية من الميناء مباشرة بسعر اليوم

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بلاستيك pvc\65 باسعار تنافسية بسعر اليوم من الميناء مباشرة لمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم : 01282151630
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بلاستيك فالي
التليفون: 01068541028

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 6 أكتوبر، الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,900 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/8/2020
رقم الإعلان: 2065268
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تاريخ الإعلان
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17/8/2020
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17/8/2020
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صورة الاعلان: مطلوب استشارين عظام

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17/8/2020
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17/8/2020
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(للبيع)

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17/8/2020
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مصنع لبس المهن للاطفال

(للبيع)

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1,111 جنيه

17/8/2020
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علي نهر النيل والمعالم الحضارية امتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)

في لاسيرينا ميني ايجيب بالعين السخنة تعالي امتلك شاليه ع نهر النيل والمعالم الحضارية الاهرامات وابو .
العنوان:

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القسم: 

146,000 جنيه

17/8/2020
صورة الاعلان: غير روتين حياتك وتعالي صيف في راس سدر

غير روتين حياتك وتعالي صيف في راس سدر

(للتقسيط)

تعالي امتلك شاليه في راس سدر وغير روتين حياتك وصيف مع اولادك في لاسيرينا باي والشاليه 85م (2غرفة+حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

17/8/2020
صورة الاعلان: تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير

تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير

(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

17/8/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

#شطب_واطمن شطب شقتك مع اقوي باقات ماس ايجيبت الباقه الماسيه 2500 بدلا من 3000 جنيه واستفيد بكاميره م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/8/2020
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

تشطيبات فاخرة وديكورات وتصميمات حديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية (( بالتقسيط علىى 36 شهر بدون .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/8/2020
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