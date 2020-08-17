بلاستيك pvc\65 بأسعار تنافسية من الميناء مباشرة بسعر اليوم

(للبيع)
|بلاستيك pvc\65 باسعار تنافسية بسعر اليوم من الميناء مباشرة لمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم : 01282151630
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بلاستيك فالي
|التليفون:
|01068541028
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|العنوان:
|- 6 أكتوبر، الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065268
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