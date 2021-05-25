بقلب العاصمة الادارية هتعبش حياة مميزة وسط افضل خدمات

عيش حياة مميزة انت واسرتك وسط اجمل المساحات الخضراء و الطبيعة الخلابة قريب من kids area و جيم وسبا و مول عشان تعمل شوبينج كل يوم وخدمات تانية اكتر كلها جمب شقتك 233 م ( 3 غرف نوم + dressing room +مطبخ +3 حمام + ريسبشن + تراس ) ب 162 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى وفكر فى عيلتك وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك فى الموندو بالعاصمة الادارية الجديدة