بقلب العاصمة الادارية هتعبش حياة مميزة وسط افضل خدمات

(للبيع)
|عيش حياة مميزة انت واسرتك وسط اجمل المساحات الخضراء و الطبيعة الخلابة قريب من kids area و جيم وسبا و مول عشان تعمل شوبينج كل يوم وخدمات تانية اكتر كلها جمب شقتك 233 م ( 3 غرف نوم + dressing room +مطبخ +3 حمام + ريسبشن + تراس ) ب 162 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى وفكر فى عيلتك وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك فى الموندو بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو فى العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094995
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