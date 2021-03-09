بفيو ع لاجون امتلك شاليهك متشطب بالتكيفات والغاز الطبيعي

(للبيع)
|استمتع بارقي اطلاله ع الكريستال لاجونز امتلك شاليه 95م مكون من(2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) متشطب بالتكيفات والغاز الطبيعي بمقدم193 الف وفترات سداد مختلفه و بدون فوايد موقعها ع بعد 45 د فقط من القاهره ف الكيلو 38 طريق السويس على البحر مباشرة مميزات وخدمات القريه حمامات سباحة مطاعم وكافيهات نادى صحى خدمات فندقية سينما منطقة ترفيهية للأطفال أمن وحراسة كلمنا فون او واتس واحجز شاليهك ع البحر بالتكيفات والغاز الطبيعي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منه
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|رلس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|193,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086665
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