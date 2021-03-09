بفيو ع لاجون امتلك شاليهك متشطب بالتكيفات والغاز الطبيعي

استمتع بارقي اطلاله ع الكريستال لاجونز امتلك شاليه 95م مكون من(2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) متشطب بالتكيفات والغاز الطبيعي بمقدم193 الف وفترات سداد مختلفه و بدون فوايد موقعها ع بعد 45 د فقط من القاهره ف الكيلو 38 طريق السويس على البحر مباشرة مميزات وخدمات القريه حمامات سباحة مطاعم وكافيهات نادى صحى خدمات فندقية سينما منطقة ترفيهية للأطفال أمن وحراسة كلمنا فون او واتس واحجز شاليهك ع البحر بالتكيفات والغاز الطبيعي 01279848994