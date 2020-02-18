بفيو ع كريستال لاجون امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: بفيو ع كريستال لاجون امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك باجمل فيو ع كريستال لاجون فى العاصمة الادارية 187م (3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) ع بعد دقائق من فندق الماسة ومطار العاصمة الجديد ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية كل ده بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمل فيو للكريستال لاجون فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 195,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053313
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