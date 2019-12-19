بفلوس الايجار امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

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صورة الاعلان: بفلوس الايجار امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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امتلك في السخنة و وفر فلوس الايجار وكمان ممكن تستثمر في براحتك جدا طول ايام السنة وهتستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 92,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045769
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صورة الاعلان: في السخنة هتقضي احلي ايام حياتك - في السويس مصر

في السخنة هتقضي احلي ايام حياتك

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19/12/2019
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19/12/2019
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19/12/2019
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(للبيع)

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19/12/2019
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18/12/2019
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(للبيع)

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18/12/2019
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صورة الاعلان: عاين بنفسك ع الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عاين بنفسك ع الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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18/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة - في السويس مصر

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18/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية في السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

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18/12/2019
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(للبيع)

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العنوان:

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18/12/2019
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(للبيع)

- في السويس مصر

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القسم: 

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17/12/2019
صورة الاعلان: ادفع بالتقسيط وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

140,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: استمتع بأحلي صيد واحلي سهرات في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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العنوان:

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98,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: هتصيف وسط الاهرامات ونهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

هتصيف وسط الاهرامات ونهر النيل في لاسيرينا السخنة

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- في السويس مصر

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16/12/2019
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استمتع بالرفاهية في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالرفاهية في حمامات سباحة واكوا بارك وكمان هتستهر في احسن مط.
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16/12/2019
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