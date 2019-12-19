بفلوس الايجار امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

امتلك في السخنة و وفر فلوس الايجار وكمان ممكن تستثمر في براحتك جدا طول ايام السنة وهتستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر