بعيد عن المد والجزر امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك فى السخنة بعيد عن المد والجزر واستمتع باجمل شاطئ رملى وخليك قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات وملاهى للاطفال شاليهك 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بروف على اجمل اطلالة ع البحيرات الصناعية باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة واستمتع باجمل بحر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|149,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050425
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