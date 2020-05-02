بعيد عن الزحمة والازعاج تعالي صيف في راس سدر

روح علي راس سدر وصيف مع صحابك او عيلتك بعيد عن الزحمة والازعاج واستجم واستمتع بالفيو الروعة علي بحر راس سدر وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وتراك للدراجات وخدمات كتيير تانية وكل ده بأقل مقدم وبدون فوائد وعلي اطول فترة سداد يلا دلوقتي اتصل علي 01279848994 واحجز شاليهك في راس سدر