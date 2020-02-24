بعيد عن الزحمة امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|شقتك فى العاصمة السياحية وسط الهدوء والجمال برؤية مميزة ع الاهرامات وقريبة لكل خدماتك جامعات ومستشفيات ومدارس ومول مصر شقتك 152 م (ريسبشن +مطبخ +3 غرف +تراس +2 حمام ) بمقدم بسيط والباقى ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية وسط الهدوء والجمال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054027
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