بعيد عن الزحمة الدوشة صيف في لاسيرينا السخنة

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صورة الاعلان: بعيد عن الزحمة الدوشة صيف في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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في لاسيرينا السخنة هتبعد عن الزحمة والدوشة وهتصيف في هدوء واستجمام وهتستمتع بحمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي وجيم وسبا وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 104,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046954
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