بعيد عن الزحمة الدوشة صيف في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|في لاسيرينا السخنة هتبعد عن الزحمة والدوشة وهتصيف في هدوء واستجمام وهتستمتع بحمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي وجيم وسبا وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|104,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046954
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