بعائد سنوى لحد الاستلام هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|تعالى وافتح محلك فى Masa Mall باميز المواقع بالعاصمة الادارية واستفيد بعائد 16% سنويا لحد الاستلام وكمان اختار الديكور اللى يعجبك بالمساحة اللى تناسبك امام فندق الماسة وقريب من حى الحكومى و الحى الدبلوماسى ودار الاوبرا كل ده باقساط مريحة جدا وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 والحق مكانك فى Masa Mall باكبر عائد سنوى لحد الاستلام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060295
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