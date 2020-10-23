بطنطا بشارع متفرع من توت عنخ أمون منزل 110م اربعة ادوار تشطيب سوبر لوكس ال

(للبيع)
|بطنطا بشارع متفرع من توت عنخ أمون منزل 110م اربعة ادوار تشطيب سوبر لوكس الشقق مقسمة3غرف السعر/3 مليون ونصف 01007818144
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عصام
|التليفون:
|01007818144
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع تةت عنخ امون- طنطا
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070246
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
اتصل
1,600,000 جنيه
2,800 جنيه
اتصل
1 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
11,111 جنيه
11,111 جنيه
1,111 جنيه