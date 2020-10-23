بطنطا بشارع متفرع من توت عنخ أمون منزل 110م اربعة ادوار تشطيب سوبر لوكس ال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بطنطا بشارع متفرع من توت عنخ أمون منزل 110م اربعة ادوار تشطيب سوبر لوكس ال - في الغربية مصر

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بطنطا بشارع متفرع من توت عنخ أمون منزل 110م اربعة ادوار تشطيب سوبر لوكس الشقق مقسمة3غرف السعر/3 مليون ونصف 01007818144
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عصام
التليفون: 01007818144

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العنوان: شارع تةت عنخ امون- طنطا
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/10/2020
رقم الإعلان: 2070246
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري خبرة

مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري خبرة

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22/10/2020
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شقة للبيع في شارع رشدان الدقي

(للبيع)

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22/10/2020
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(للإيجار)

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العنوان:

الجيزة - مصر
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22/10/2020
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(للبيع)

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القسم: 

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22/10/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/10/2020
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العنوان:

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22/10/2020
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تشطيبات وديكورات حديثه

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22/10/2020
صورة الاعلان: يخوت نيلية للافراح والمناسبات قاعات ثابتة ومتحركة تسع من 15 فرد حتى 200 فرد

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22/10/2020
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22/10/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مصانع

موديلات يونيفورم مصانع

(للبيع)

موديلات يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

22/10/2020
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