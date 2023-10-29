(For Sale)
|بضل التنظيف يتراكم عليكي وما بخلص وتعبتي ؟؟ الحل معنا شركة سوفت كلين لتوفير العاملات المنزلية والمكتبية عاملات مدربات للتعامل مع كافة الاعمال المنزلية راحتك تبدأ مع شركة سوفت كلين لخدمات التنظيف اليوم نوفر لكم عاملات بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت شو بتستنى اتصلي فينا 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247783
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar