بضل التنظيف يتراكم عليكي وما بخلص وتعبتي ؟؟ الحل معنا

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Jordan (Amman) [ Change location ]

Ad Information
بضل التنظيف يتراكم عليكي وما بخلص وتعبتي ؟؟ الحل معنا شركة سوفت كلين لتوفير العاملات المنزلية والمكتبية عاملات مدربات للتعامل مع كافة الاعمال المنزلية راحتك تبدأ مع شركة سوفت كلين لخدمات التنظيف اليوم نوفر لكم عاملات بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت شو بتستنى اتصلي فينا 0785407409
Contact The Advertiser:
Contact Name: سوفت كلين
Telephone: 0785407409

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Location: - عمان
Amman -

Jordan
Ad Information:
Price: 25 Dinar
Posting Date: 30/10/2023
Ad Number: 2247783
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Price
Posting Date
Ad Photo: صار الوقت لراحتك ومعنا ما في غلبه بتنظيف بيتك - in Amman Jordan

صار الوقت لراحتك ومعنا ما في غلبه بتنظيف بيتك

(For Sale)

- in Amman Jordan

صار الوقت لراحتك ومعنا ما في غلبه بتنظيف بيتك متوفر لدينا في مؤسسة ميران خدمة تأمين العاملات اليومي .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

29/10/2023
Ad Photo: لا تحتار و انت بتدور على الاحسن من الان عنا امهر العاملات - in Amman Jordan

لا تحتار و انت بتدور على الاحسن من الان عنا امهر العاملات

(For Sale)

- in Amman Jordan

لا تحتار و انت بتدور على الاحسن من الان عنا امهر العاملات شركة سوفت كلين للخدمات تقدم لكم عاملات مد.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

29/10/2023
Ad Photo: لانك موظفة وتعبتي من الشغل ومو ملحقة ؟ عاملتك اليومية عنا - in Amman Jordan

لانك موظفة وتعبتي من الشغل ومو ملحقة ؟ عاملتك اليومية عنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

لانك موظفة وتعبتي من الشغل ومو ملحقة ؟ عاملتك اليومية عنا الآن صار فيكِ ترتاحي وتطلبي عاملة تساعدك .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

24/10/2023
Ad Photo: راحتك من التنظيف اختصاصنا و المصداقية عنوان لنا - in Amman Jordan

راحتك من التنظيف اختصاصنا و المصداقية عنوان لنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

راحتك من التنظيف اختصاصنا و المصداقية عنوان لنا لذلك يوفر لكم مكتب سوفت كلين أفضل العاملات للتنظيف .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

24/10/2023
Ad Photo: لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف ارتاحي من التعب - in Amman Jordan

لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف ارتاحي من التعب

(For Sale)

- in Amman Jordan

لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف ارتاحي من التعب معقول تقدري تلحقي على شغل البيت والأولاد لحالك.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

23/10/2023
Ad Photo: معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا - in Amman Jordan

معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا

(For Sale)

- in Amman Jordan

معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او في ال.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

22/10/2023
Ad Photo: اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف - in Amman Jordan

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف

(For Sale)

- in Amman Jordan

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من العمل في المنز.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

22/10/2023
Ad Photo: نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي - in Amman Jordan

نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي

(For Sale)

- in Amman Jordan

نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي اطلبي عاملتك وارتاحي معنا التميز والإتقان هو سر نجا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

21/10/2023
Ad Photo: لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه - in Amman Jordan

لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه

(For Sale)

- in Amman Jordan

لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان هو سر.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

21/10/2023
Ad Photo: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة - in Amman Jordan

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة

(For Sale)

- in Amman Jordan

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت كلين لتوفي.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/10/2023
Ad Photo: نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي - in Amman Jordan

نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي

(For Sale)

- in Amman Jordan

نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات يتوفر .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/10/2023
Ad Photo: تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق - in Amman Jordan

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق

(For Sale)

- in Amman Jordan

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق ولان عاملاتنا هم الأفضل والاسرع و الامهر عاملاتنا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

18/10/2023
Ad Photo: خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك - in Amman Jordan

خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك

(For Sale)

- in Amman Jordan

خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف إطلبي ع.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

18/10/2023
Ad Photo: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا - in Amman Jordan

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا

(For Sale)

- in Amman Jordan

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/10/2023
Ad Photo: التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا - in Amman Jordan

التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات نقدم لكي عا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/10/2023
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