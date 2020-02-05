بشرى لاصحاب المحلات وتجار الملابس الجملة

(للبيع)
|أقدم لكم ارقى ملابس بواقى التصدير تشكيلة كبيرة لملابس بواقى التصدير ملابس حريمى بيت وملابس اطفال بيت وخروج رقيقة وشيك بأسعار تبدأ من10جنية أكثر من 90 موديل بالاضافه الى تجديد الاصناف والموديلات يوميا . للأستفسار الأتصال علي رقم 01128282111 صفحة الفيس بوك و الصور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أحمد سمير
|التليفون:
|01128282111
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|العنوان:
|80 شارع الابراج - برج الجيزة البحرى - خلف محكمة الجيزة الأبتدائية وبجوار محطة مترو الجيزة مباشرة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051691
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