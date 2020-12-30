(فرصة عمل)
|بشرم والغردقة ( عمال نظافة / وزراعة ) – لايشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18 : 35 سنة –راتب 2500ج + زيادة سنوية 12% + سكن + 3وجبات + مواصلات – 23يوم عمل و 7 إجازة - تامينات كاملة ( صحي واجتماعي )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|واتس01225292093
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078036
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