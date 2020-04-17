(فرصة عمل)
|بشرم الشيخ والغردقة ( ويتر – باص بوي ) – راتب 3000ج + تأمينات + إقامة كاملة – السن من 18 : 28 سنة : لا يقبل الطلاب نهائيا : شباب فقط : 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة – شباب فقط - سكن و3وجبات ومواصلات - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكيور للتطوير السياحي
|التليفون:
|01140748686
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058105
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