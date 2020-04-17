بشرم الشيخ والغردقة ( ويتر – باص بوي ) – راتب 3000ج + تأمينات + إقامة كاملة – السن من 18 : 28 سنة : لا يقبل الطلاب نهائيا : شباب فقط : 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة – شباب فقط - سكن و3وجبات ومواصلات - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة