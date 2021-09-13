بشارع فرعي من شارع الاتوبيس الجديد الدور الرابع علوي واعلاه دور بمساحة70مت

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بشارع فرعي من شارع الاتوبيس الجديد الدور الرابع علوي واعلاه دور بمساحة70مت - في الدقهلية مصر

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بشارع فرعي من شارع الاتوبيس الجديد الدور الرابع علوي واعلاه دور بمساحة70متر صافي عبارة عن 2 غرف وريسبشن 2 قطعه +مطبخ + حمام و التهوية ممتازة لان المسقط شايف شارع الاتوبيس الجديد وغرفة والصالة علي الشارع وليك حق في الأرضية طبعا والسطح بتاعك كامل الانشاء والشقة تشطيب سوبر لوكس وهي حاليا متأجره بألف جنية في الشهر لو عايزها بالمستأجر بتاعها . كاملة المرافق عداد كهرباء ومياه وغاز مطلوب 300 الف جنية نهائي والعمولة 2.5 % علي المشتري يفضل التواصل عبر الواتس اب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو
التليفون: 01010930949

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العنوان: شارع الاتوبس الجديد- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111633
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