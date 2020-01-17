بسعر مناسب هتمتلك شقتك بموقع مميز فى Town Gate

تحب تسكن فى شقة مميزة وبسعر مناسب تعالى العاصمة الادارية شقتك 190 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +3 حمام +مطبخ +تراس كبير ) ب view رائع على النهر الاخضر وبالقرب من فندق الماسة ومولات تجارية وكافيهات بسعر مميز جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك فى مكان شيك ومميز فى العاصمة الادارية