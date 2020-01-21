بسعر مميز هتستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)
|بسعر مميز هتستلم شاليهك بحديقة رائعة 80م عشان تطمن ع ولادك ويلعبوا قدام عينيك شاليهك 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام )تشطيب سوبر لوكس قريب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد وكافيهات واكوا بارك وجيم كل ده استلام فورى وبسعر لقطة واطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049833
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