بسعر معقول للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة بسعر معقول مساحة الارض ( 114×150 قدم ) جاهزة للبناء السعر ( 2.200.000 درهم ) للتواصل بوحمدان:- 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054130
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