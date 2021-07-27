(للبيع)
|بسعر متر يبدأ من 2700ج فقط احجز وحدتك الان امام العاصمة الادارية بالحي المتميز واستمتع بأجمل فيو بمساحات تبدا من 135 م هيكون حواليك جامعة بدر والجامعة الروسية وحواليك منطقة المطاعم والبنوك والمستشفيات والنوادي تعاقد الان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد علي
|التليفون:
|01128729795
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي المتميز امام العاصمة الادارية علي طريق السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|432,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100732
8 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
750,000 جنيه
432,000 جنيه
اتصل
500 جنيه
1,500 جنيه
700 جنيه
450 جنيه
432,000 جنيه
2,750,000 جنيه
2,700 جنيه
432,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
119,000 جنيه