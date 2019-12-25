بسعر متر قليل هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 220م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ +dressing room ) بالقرب من المدينة الطبية والنهر الاخضر ومولات تجارية ومطاعم وعالم ديزنى بسعر متر قليل واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046583
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