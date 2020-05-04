بسعر متر قليل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بسعر متر قليل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقة فى العاصمة الادارية بسعر متر قليل قريب من حى السفارات وارض المعارض ومركز المؤتمرات وكل الخدمات المتكاملة اللى ملهاش مثيل شقتك 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بسعر متر قليل واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058893
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2/5/2020
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30/4/2020
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