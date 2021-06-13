بسعر متر شامل التادى الرياضى امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

عيش الرفاهية والراحة وامتلك شقتك بسعر شامل النادى الرياضى المتكامل و مصاريف الجراج فى العاصمة الادارية بكمبوند كابيتال هايتس قريب من حى السفارات وفندق الماسة شقة 124 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +2حمام ) تشطيب سوبر لوكس واستمتع بكل الخدمات اللى حواليك مول تجارى به افخم المطاعم والكافيهات ب170 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وخليك عايش برفاهية بالعاصمة الادارية