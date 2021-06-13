بسعر متر شامل التادى الرياضى امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش الرفاهية والراحة وامتلك شقتك بسعر شامل النادى الرياضى المتكامل و مصاريف الجراج فى العاصمة الادارية بكمبوند كابيتال هايتس قريب من حى السفارات وفندق الماسة شقة 124 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +2حمام ) تشطيب سوبر لوكس واستمتع بكل الخدمات اللى حواليك مول تجارى به افخم المطاعم والكافيهات ب170 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وخليك عايش برفاهية بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096880
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