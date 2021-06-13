بسعر متر شامل التادى الرياضى امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

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صورة الاعلان: بسعر متر شامل التادى الرياضى امتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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عيش الرفاهية والراحة وامتلك شقتك بسعر شامل النادى الرياضى المتكامل و مصاريف الجراج فى العاصمة الادارية بكمبوند كابيتال هايتس قريب من حى السفارات وفندق الماسة شقة 124 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +2حمام ) تشطيب سوبر لوكس واستمتع بكل الخدمات اللى حواليك مول تجارى به افخم المطاعم والكافيهات ب170 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وخليك عايش برفاهية بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

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العنوان: كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 170,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2021
رقم الإعلان: 2096880
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