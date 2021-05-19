بسعر شامل التشطيب مع الجراج امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

(للبيع)
|خليك دايما مميز وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس تشطيب كامل شقة 118 م بالدور 5 ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام + تراس ) و مصاريف الجراج و النادى الرياضى مجانا عند التعاقد قريبة من مدينة الطبية و منطقة القصور وحى السفارات و كل الخدمات اللى هتحتاجها مول تجارى وكافيهات و مطاعم وحمامات سباحة و خدمات تانية كتير ب199 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس و خليك دايما مميز بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094320
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