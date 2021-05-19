بسعر شامل التشطيب مع الجراج امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

خليك دايما مميز وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس تشطيب كامل شقة 118 م بالدور 5 ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام + تراس ) و مصاريف الجراج و النادى الرياضى مجانا عند التعاقد قريبة من مدينة الطبية و منطقة القصور وحى السفارات و كل الخدمات اللى هتحتاجها مول تجارى وكافيهات و مطاعم وحمامات سباحة و خدمات تانية كتير ب199 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس و خليك دايما مميز بالعاصمة الادارية