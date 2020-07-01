بسعادة عيش حياتك فى كمبوند Town Gate

(للبيع)
|فى العاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك وسط خدماتك حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومول تجارى ومساحات خضراء شقتك 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات وفندق الماسة باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط افضل خدمات فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061998
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