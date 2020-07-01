بسعادة عيش حياتك فى كمبوند Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بسعادة عيش حياتك فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

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فى العاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك وسط خدماتك حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومول تجارى ومساحات خضراء شقتك 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات وفندق الماسة باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط افضل خدمات فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 211,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2061998
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صورة الاعلان: عيش حياتك بشكل جديد وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

عيش حياتك بشكل جديد وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

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حياتك هتعيشها بشكل جديد بامتلاك شقتك بموقع مميز فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكت.
العنوان:

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189,000 جنيه

1/7/2020
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ابدأ استثمارك فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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10/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك قريب من مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الادارية

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8/6/2020
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(للتقسيط)

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العنوان:

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8/6/2020
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فيلا منفصلة للايجار حمام سباحة داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق تتكون من ارضى + اول + رروف.
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8/6/2020
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فيلا لقطة للبيع بمدينتي موقع مميز رباعي نموذج i

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2,950,000 جنيه

25/5/2020
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صورة الاعلان: بتدور ع شقة للاستثمار تعالى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتدور ع شقة للاستثمار تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

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شقتك بالعاصمة الادارية لاستثمار مضمون 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من مركز المؤتمرا.
العنوان:

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القسم: 

287,000 جنيه

15/5/2020
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اختيارك الامثل للسكن الراقى فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش الرقى والجمال وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ).
العنوان:

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325,000 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: عيش مع السفراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيش مع السفراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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193,000 جنيه

11/5/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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11/5/2020
صورة الاعلان: عايز استثمار كبير تعالى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز استثمار كبير تعالى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

165,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: اختار نظام التقسيط المناسب ليك فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

اختار نظام التقسيط المناسب ليك فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنظام التقسيط المناسب ليك امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

11/5/2020
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