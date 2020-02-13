بروف مميز ع اكوا بارك هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|بروف مميز هتستمتع باجمل حفلات الشواء والباربكيو وانت فى شاليهك 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم باقل مقدم واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|156,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052667
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