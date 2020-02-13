بروف ع حمام السباحة امتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه بروف مميز ع اجمل حمام سباحة فى راس سدر استلام فورى 115م (ريسبشن +2 غرفة نوم +مطبخ امريكان +2 حمام ) وسط كل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ومارينا للصيد بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052660
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