بروف ع اكوا بارك امتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه بروف ع الاكوا بارك فى راس سدر 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) واستمتع بكل خدماتك حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومارينا للصيد استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك باجمل فيو فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057030
63,000 جنيه
203,000 جنيه
63,000 جنيه
69,000 جنيه
68,000 جنيه
80,000 جنيه
167,000 جنيه
208,000 جنيه
200,000 جنيه
198,000 جنيه
56,000 جنيه
63,000 جنيه
57,000 جنيه
80,000 جنيه
198,000 جنيه