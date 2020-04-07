بروف امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بروف امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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امتلك شاليه بروف مميز فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك ونادى صحى (جيم +سبا +سونا ) ومطاعم شاليهك 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك باجمل روف فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 156,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/4/2020
رقم الإعلان: 2057520
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6/4/2020
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6/4/2020
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3/4/2020
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2/4/2020
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1/4/2020
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31/3/2020
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