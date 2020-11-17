برنامج مطاعم كوفي شوب ديوانية مقهى عرض حصري

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: برنامج مطاعم كوفي شوب ديوانية مقهى عرض حصري - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

نقدم عرض حصري علي جميع لوازم (أدوات) إدارة المطاعم و الكوفي شوب العرض يتكون من : * برنامج المطاعم أو الكوفي شوب * شاشة تاتش اسكرين all in one مواصفات الشاشة اللمس الموجودة بالعرض المعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : DDR3 4GB * طابعة فواتير * درج الكاشير _ضمان عامان _شامل التركيب و التدريب اتصل الان او واتس 0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,100 ريال
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072903
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

17/11/2020
صورة الاعلان: تخفيضات على كاشير السوبر ماركت

تخفيضات على كاشير السوبر ماركت

(للبيع)

(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: صفوف انتظار متنوعة الاشكال

صفوف انتظار متنوعة الاشكال

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظام وكفاءة العمل، والحد من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة

مكتب جسور المعانى للترجمة

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة الطبية، والقانوني.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: » عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

» عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات الاجهزة 1_جهاز كاشير.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

16/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: كاشير التموينات و هايبر مضاف عليه كل الاصناف

كاشير التموينات و هايبر مضاف عليه كل الاصناف

(للبيع)

(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون مع دعم فني لمدة عام . *مع قاعدة اصناف عملاقة لاصناف ال.

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بطابعة حراريه هاديه وسريعه و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: » سنترال جراند ستريم IP Telephone عرض حصري

» سنترال جراند ستريم IP Telephone عرض حصري

(للبيع)

سنترال جراند ستريم VoIP - Grand Stream متوفر لدينا سنترالات IP telephone هو نظام لإدارة السنترالات ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: احدث انتركم للتحدث مع الزائر ومعرفه الهويه

احدث انتركم للتحدث مع الزائر ومعرفه الهويه

(للبيع)

نقدم لكم احدث اجهزة الانتركم مع ضمان عامان ضد عيوب التصنيع مميزات الجهاز : 1_رؤية ليلية واضحة في.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: ميزان بار كود اليكتروني وكل ما يخص التموينات

ميزان بار كود اليكتروني وكل ما يخص التموينات

(للبيع)

مواصفات ميزان الباركود الاليكتروني : قائمة ازرار في الواجهة الامامية للميزان تحتوي علي 63 صنف في الو.

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات تكشف الحرارة عن بعد

كاميرات تكشف الحرارة عن بعد

(للبيع)

تعددت طرق مواجهة فايرس كورونا وكان على رأس هذه المواجهه التقنية الكاميرات الحرارية المتطورة تتيح هذه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار

اجهزة انذار

(للبيع)

نقدم لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أي محاولة اقتحام يتم الاتصا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة

كاميرات مراقبة

(للبيع)

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

الان يمكنك حماية متجرك من السرقه متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager