برنامج مطاعم كوفي شوب ديوانية مقهى عرض حصري

(للبيع)
|نقدم عرض حصري علي جميع لوازم (أدوات) إدارة المطاعم و الكوفي شوب العرض يتكون من : * برنامج المطاعم أو الكوفي شوب * شاشة تاتش اسكرين all in one مواصفات الشاشة اللمس الموجودة بالعرض المعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : DDR3 4GB * طابعة فواتير * درج الكاشير _ضمان عامان _شامل التركيب و التدريب اتصل الان او واتس 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072903
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1 ريال
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1 ريال
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