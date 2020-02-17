برنامج مبيعات كاشير للمحلات التجارية والمطاعم

(للبيع)
|أحدث وأقوى أجهزة نقاط البيع بالمملكة لعام 2020 و التي تحتوي علي جميع أدوات الكاشير لتسهيل وتسريع عمليات البيع . الى كل مختلف القطاعات التجارية من (مطاعم/ محلات تجاريه / سوبر ماركت) عروض لفترة محدودة انتهز الفرصة قبل نفاذ الكمية العرض الاول *********** عباره عن (( نقطة بيع للمطاعم مع شاشة تاتش سكرين ta-pos xr7 +برنامج المطاعم والكوفي شوب +درج الكاشير الالكترونى خمس خانات + طابعه الفواتير الحراريه )) بسعر 3900 ريال غير شامل القيمه المضافه العرض الثاني *********** عباره عن (( جهاز حاسب ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|0533002139
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,900 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053167
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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2,000 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال