برنامج مبيعات كاشير للمحلات التجارية والمطاعم

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: برنامج مبيعات كاشير للمحلات التجارية والمطاعم - في المدينة المنورة السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

أحدث وأقوى أجهزة نقاط البيع بالمملكة لعام 2020 و التي تحتوي علي جميع أدوات الكاشير لتسهيل وتسريع عمليات البيع . الى كل مختلف القطاعات التجارية من (مطاعم/ محلات تجاريه / سوبر ماركت) عروض لفترة محدودة انتهز الفرصة قبل نفاذ الكمية العرض الاول *********** عباره عن (( نقطة بيع للمطاعم مع شاشة تاتش سكرين ta-pos xr7 +برنامج المطاعم والكوفي شوب +درج الكاشير الالكترونى خمس خانات + طابعه الفواتير الحراريه )) بسعر 3900 ريال غير شامل القيمه المضافه العرض الثاني *********** عباره عن (( جهاز حاسب ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 0533002139

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - قربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,900 ريال
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053167
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز التفتيش اليدوي

جهاز التفتيش اليدوي

(للبيع)

كاشف المعادن اليدوي يستخدم للكشف الامني عن وجود الاشياء المعدنيه عن طريق التفتيش من خلال تمرير الجها.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/2/2020
صورة الاعلان: كاميرا مراقبة واي فاي للاطفال والخدم

كاميرا مراقبة واي فاي للاطفال والخدم

(للبيع)

كاميرا مراقبة واي فاي للاطفال والخدم كاميرا واي فاي متحركة في جميع الاتجاهات بخصية تتبع الحركة للاط.

1 ريال

17/2/2020
صورة الاعلان: اجهزه حضور وانصراف

اجهزه حضور وانصراف

(للبيع)

احدث نظام لتسجيل حضور وانصراف العاملين باستخدام احدث تقنيات تسجيل الحضور والانصراف يستخدم جهاز البصم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار الكترونية

اجهزة انذار الكترونية

(للبيع)

احمي بيتك ومنشأتك ومصنعك عند شراء أجهزة الإنذار ضد السرقة لاسلكي فأنت تحمى كل شي يرسل رسائل على الجو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة تنظيم صفوف انتظار العملاء

اجهزة تنظيم صفوف انتظار العملاء

(للبيع)

جهاز لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: تصميم مواقع انترنت بأسعار خيالية

تصميم مواقع انترنت بأسعار خيالية

(للبيع)

امتلك موقع الكتروني كامل الأقسام الرئيسية بسعر 2020 ريال . - دومين وهوست مساحة 2 جيجا - موقع لغ.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

17/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: براد بريطاني نظيف موديل 2007 للبيع بجدة

براد بريطاني نظيف موديل 2007 للبيع بجدة

(للبيع)

براد بريطاني نظيف موديل 2007 للبيع بجدة للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او وات.

1 ريال

16/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة نظيفة جداا برادة شيرو موديل 2004 مع مبرد ثيرموكنج

للبيع بحالة نظيفة جداا برادة شيرو موديل 2004 مع مبرد ثيرموكنج

(للبيع)

للبيع بحالة نظيفة جداا برادة شيرو موديل 2004 مع مبرد ثيرموكنج مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13مت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز برادة سامرو الفرنسيه موديل 2009 مع مبرد كارير فيكتور 1800

للبيع بسعر ممتاز برادة سامرو الفرنسيه موديل 2009 مع مبرد كارير فيكتور 1800

(للبيع)

للبيع بسعر ممتاز برادة سامرو الفرنسيه موديل 2009 مع مبرد كارير فيكتور 1800 مواصفات قياسية للسفر الد.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

16/2/2020
صورة الاعلان: بوابات الكترونيه للتحكم في مرور السيارات

بوابات الكترونيه للتحكم في مرور السيارات

(للبيع)

بوابات التحكم لدخول وخروج السيارات لتوفير الامان الكامل بوابات الكترونيه شاملة ذراع 3متر ومتوفر بواب.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

16/2/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية الكترونية

مصدات امنية الكترونية

(للبيع)

عرض خاص علي المصدات الهيدروليكية والحواجز الشوكية التي تمتاز بسهولة تركيبها ويمكن تعديل وتصليح المصد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/2/2020
صورة الاعلان: اجهزه الكاشير

اجهزه الكاشير

(للبيع)

متاح لدينا اجهزه الكاشير لتسهيل عمليه البيع لذلك وجدت انظمة نقاط البيع والشراء ولتبقى ادارة المتجر ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداه النادل

اجهزة مناداه النادل

(للبيع)

نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع النادل عن طريقة ساعة الكترونية في يد النادل، تقوم ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

16/2/2020
صورة الاعلان: إذا كنت تريد العمل عن بعد .عليك تحميل تطبيق فالح

إذا كنت تريد العمل عن بعد .عليك تحميل تطبيق فالح

(فرص)

تطبيق فالح تحتاج كاتب محتوي . تحتاج مصمم جرافيك تحتاج مطور ابلكيشن تحتاج مدخل بيانات تحتاج مترجم مح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: شاشات دعائية

شاشات دعائية

(للبيع)

نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager