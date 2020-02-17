برنامج مبيعات كاشير للمحلات التجارية والمطاعم

أحدث وأقوى أجهزة نقاط البيع بالمملكة لعام 2020 و التي تحتوي علي جميع أدوات الكاشير لتسهيل وتسريع عمليات البيع . الى كل مختلف القطاعات التجارية من (مطاعم/ محلات تجاريه / سوبر ماركت) عروض لفترة محدودة انتهز الفرصة قبل نفاذ الكمية العرض الاول *********** عباره عن (( نقطة بيع للمطاعم مع شاشة تاتش سكرين ta-pos xr7 +برنامج المطاعم والكوفي شوب +درج الكاشير الالكترونى خمس خانات + طابعه الفواتير الحراريه )) بسعر 3900 ريال غير شامل القيمه المضافه العرض الثاني *********** عباره عن (( جهاز حاسب ال