برنامج لإدارة محلات المحامص والمكسرات مع جهاز كاشير يدعم الفاتورة الالكترون

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|موؤسسة طيف الألماس
|التليفون:
|0537709556
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|العنوان:
|المعرض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,950 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112060
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