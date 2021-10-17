برنامج لإدارة محلات المحامص والمكسرات مع جهاز كاشير يدعم الفاتورة الالكترون

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صورة الاعلان: برنامج لإدارة محلات المحامص والمكسرات مع جهاز كاشير يدعم الفاتورة الالكترون - في الرياض السعودية

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كاشير تموينات اسواق جوالات مطاعم كافيهات ديوانيه ملحمه محلات عصائر محلات حلاقه مستحضرات تجميل مشاتل بقالات تموينات سباكه وكهرباء مواد بناء مستودعات مكسرات ومحامص جميع الانشطه التجاريه نظام كاشير كامل مع برنامج المبيعات والمخزون يدعم الفاتورة الالكترونية والضريبة الجديدة 15% – جهاز كمبيوتر للمتاجر والتموينات والمحلات والبقالة مع البرنامج العرض يتكون من مواصفات الجهاز : lenovo v530 – 15icr desktop Processor: Intel Core i3 Memory: 4GB Hard Drive: 1T – طابعة فواتير حرارية – درج الكاشير TA-
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: موؤسسة طيف الألماس
التليفون: 0537709556

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العنوان: المعرض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,950 ريال
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2112060
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