برنامج كاشير وحسابات للمحلات التجارية مبيعات ومخازن ومشتريات وارباج وباركود

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طارق فاروق
|التليفون:
|01050548811
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|العنوان:
|دمنهور- البحيرة
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114068
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