برنامج كاشير وحسابات للمحلات التجارية مبيعات ومخازن ومشتريات وارباج وباركود

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للمحلات التجارية والمعارض والشركات جملة وقطاعي ونص جملة برنامج كاشير وحسابات للمحلات التجارية مبيعات ومخازن ومشتريات وارباج وباركود وفواتير كاشير وفواتير ايه فور فواتير اي فايف بلوجو وبيانات النشاط وتقارير محاسبية ويوميات البيع والمشتريات والارباح اليومية والشهرية وجرد البضاعة وجرد الخزينة - الخزائن كشوفات حساب للموردين والعملاء دائن ومدين مالهم وما عليهم اذونات توريد واذونات صرف موظفين ومرتبات وسلفيات ومصروفات وايرادات باركود قراءة مباشرة او طباعة باركود للأصناف ت:01050548811
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طارق فاروق
التليفون: 01050548811

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العنوان: دمنهور- البحيرة
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/12/2021
رقم الإعلان: 2114068
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر

ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: سجاد مساجد

سجاد مساجد

(للبيع)

سجاد مساجد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

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6/12/2021
صورة الاعلان: دبلومة تدريبية في المساحة

دبلومة تدريبية في المساحة

(فرص)

دبلومة تدريبية في المساحة للتاهيل للعمل في مجال المساحة للتاهيلك للعمل باحتراف في كبري الشركات وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

111 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: جميع انواع العمالة المنزلية

جميع انواع العمالة المنزلية

(للبيع)

royal house servise01207040101 يوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل.
العنوان:

الجيزة - مصر

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6/12/2021
صورة الاعلان: الالات تصوير المستندات

الالات تصوير المستندات

(للبيع)

شركة الانصار لمهمات المكاتب وآلات تصوير المستندات تقدم احدث الآلات الريكو استعمال الخارج بحالة الزي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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6/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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6/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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6/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
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6/12/2021
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مطلوب للسفر للسعوديه

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مطلوب لكبرى شركات المقاولات والصيانه بالسعوديه ( جده ) : 8-12-2021 -سيتم عمل المقابله الشخصيه مع ا.
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6/12/2021
صورة الاعلان: شركه جرين هاوس لاعمال الكومباكت وقواطيع وفواصل الحمامات

شركه جرين هاوس لاعمال الكومباكت وقواطيع وفواصل الحمامات

(للبيع)

أبواب وقواطيع وفواصل حمامات- ترابيزات وكراسى (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- الم.
العنوان:

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القسم: 

1 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه -يونيفورم رياض اطفال

مصنع يونيفورم حضانه -يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

مصنع يونيفورم حضانه -يونيفورم رياض اطفال 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: زى موحد للمستشفيات لليونيفورم شركة Tn

زى موحد للمستشفيات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

زى موحد للمستشفيات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

(للبيع)

اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
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