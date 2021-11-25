برنامج كاشير لإدارة نقاط البيع

(للبيع)
|برنامج حسابات لإدارة جميع الأنشطة التجارية والمخازن - تجارة المواد الغذائية. - محلات وجبات التيك أواى. - محلات الصيدليات. - محلات الملابس والأحذية. - محلات الكمبيوتر والموبايل. - محلات المفروشات والسجاد. - محلات الأدوات الصحية والسيراميك. - محلات الحدايد والبويات والدهانات. - محلات الأكسسوار والتحف. - شركات ومحلات قطع الغيار. وغيرهم من الأنشطة المختلفة فى جميع المجالات. برنامجنا . - قواعد بيانات SQL - برمجة بلغة C# , VB.Net
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Alaa Salem
|التليفون:
|01114400055
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|العنوان:
|- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113972
4,500 جنيه