برنامج كاشير لإدارة نقاط البيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: برنامج كاشير لإدارة نقاط البيع - في القاهرة مصر

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برنامج حسابات لإدارة جميع الأنشطة التجارية والمخازن - تجارة المواد الغذائية. - محلات وجبات التيك أواى. - محلات الصيدليات. - محلات الملابس والأحذية. - محلات الكمبيوتر والموبايل. - محلات المفروشات والسجاد. - محلات الأدوات الصحية والسيراميك. - محلات الحدايد والبويات والدهانات. - محلات الأكسسوار والتحف. - شركات ومحلات قطع الغيار. وغيرهم من الأنشطة المختلفة فى جميع المجالات. برنامجنا . - قواعد بيانات SQL - برمجة بلغة C# , VB.Net
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Alaa Salem
التليفون: 01114400055

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العنوان: - شبرا
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,400 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/12/2021
رقم الإعلان: 2113972
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صورة الاعلان: جهاز كمبيوتر وسيستم كاشيركامل - في القاهرة مصر

جهاز كمبيوتر وسيستم كاشيركامل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض متعدده على اجهزه سيستم كاشير كامل جهاز كمبيوتر كامل وتشمل // برنامج كاشير – طابعه فواتير وبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

25/11/2021
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