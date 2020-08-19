برنامج ستار (حللول للمشاكل المحاسبية وادارة المخازن والمبيعات )

(للبيع)

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صورة الاعلان: برنامج ستار (حللول للمشاكل المحاسبية وادارة المخازن والمبيعات ) - في السعودية

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برنامج ستار (حللول للمشاكل المحاسبية وادارة المخازن والمبيعات ) لو عندك شركة تجارية او صناعية وعندك مشاكل في المخازن او البيع او الاصول الثابتة اواي مشاكل محاسبية كل دة في برنامج واحد هو برنامج ستار هدف الشركة امداد عملائها بتكنولوجيا البرمجيات دات الكفاءة العالية والتي تعمل علي اتمام العمليات والاجراءات بالشكل الامثل و زيادة الانتاجية والحفاظ علي رضاء العميل مهمتنا جعل تطبيقات ونظم ادارة الاعمال بسيطة اتصل علي 01229316853 02واتس اب وموبيل Saidmohamed1997@hotmail
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ستار سوفت
التليفون: 0201121833921

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العنوان: - الرياض
6 أكتوبر -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 ريال
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072263
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صورة الاعلان: فرصه لاصحاب السوبر ماركت والمطاعم - في السعودية

فرصه لاصحاب السوبر ماركت والمطاعم

(للبيع)

- في السعودية

مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات .
القسم: 

1 ريال

19/8/2020
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