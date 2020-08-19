برنامج ستار (حللول للمشاكل المحاسبية وادارة المخازن والمبيعات ) لو عندك شركة تجارية او صناعية وعندك مشاكل في المخازن او البيع او الاصول الثابتة اواي مشاكل محاسبية كل دة في برنامج واحد هو برنامج ستار هدف الشركة امداد عملائها بتكنولوجيا البرمجيات دات الكفاءة العالية والتي تعمل علي اتمام العمليات والاجراءات بالشكل الامثل و زيادة الانتاجية والحفاظ علي رضاء العميل مهمتنا جعل تطبيقات ونظم ادارة الاعمال بسيطة اتصل علي 01229316853 02واتس اب وموبيل Saidmohamed1997@hotmail