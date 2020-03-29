برنامج اونلاين لشركات المقاولات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
انت كصاحب شركة مقاولات بتتعامل مع مقاولين من الباطن وبيبقى فى مشاكل كتير فى المستخلصات ولكن مع برنامج Diamond ERP هيسهل عليك : تسجيل مستخلص مقاول الباطن ( الجاري / الختامي ) بناء على الأعمال المنفذة. وتحديد نسب انجاز كل بند تحميل بيانات المستخلص بناء على العقد الموقع مع مقاول الباطن. تحديد نوع المستخلص جاري أو ختامي. تسجيل الكميات المنفذة للوصول للكميات الحالية آليا مع الأخذ في الإعتبار الكميات السابقة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Diamond vision
التليفون: 01000638218

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العنوان: - المعاى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057786
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برنامج اونلاين لشركات المقاولات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الوقت بيجرى وكل يوم فى جديد وانت كصاحب شركة مقاولات كبيرة ولسه بتشتغل بنظام الدفاتر والورق يبقى لازم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: برنامج المثالى للمحاسبات والمبيعات - في القاهرة مصر

برنامج المثالى للمحاسبات والمبيعات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمن يبحثون عن برامج لإدارة شركاتهم ونشاطاتهم التجارية لرفع مستوى ادارتها بحرفية وتحليل الاداء لدراسة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2020
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