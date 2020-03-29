برنامج اونلاين لشركات المقاولات

(للبيع)
|انت كصاحب شركة مقاولات بتتعامل مع مقاولين من الباطن وبيبقى فى مشاكل كتير فى المستخلصات ولكن مع برنامج Diamond ERP هيسهل عليك : تسجيل مستخلص مقاول الباطن ( الجاري / الختامي ) بناء على الأعمال المنفذة. وتحديد نسب انجاز كل بند تحميل بيانات المستخلص بناء على العقد الموقع مع مقاول الباطن. تحديد نوع المستخلص جاري أو ختامي. تسجيل الكميات المنفذة للوصول للكميات الحالية آليا مع الأخذ في الإعتبار الكميات السابقة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Diamond vision
|التليفون:
|01000638218
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|العنوان:
|- المعاى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057786
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