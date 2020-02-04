برنامج اونلاين لشركات المقاولات

(للبيع)
|الوقت بيجرى وكل يوم فى جديد وانت كصاحب شركة مقاولات كبيرة ولسه بتشتغل بنظام الدفاتر والورق يبقى لازم تسابق الزمن ودا مش هتلاقيه غير مع شركة Diamond vision هتقدملك برنامج Diamond ERP هيساعدك فى الحسابات والمشتريات والمبيعات والمخازن والمشاريع واكتر من كدة لمعرفة المزيد عن مميزات البرنامج قم بزيارة موقع الشركة :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Diamond vision
|التليفون:
|01000638218
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|العنوان:
|- المعاى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056984
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