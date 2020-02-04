برنامج اونلاين لشركات المقاولات

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تفاصيل الإعلان
الوقت بيجرى وكل يوم فى جديد وانت كصاحب شركة مقاولات كبيرة ولسه بتشتغل بنظام الدفاتر والورق يبقى لازم تسابق الزمن ودا مش هتلاقيه غير مع شركة Diamond vision هتقدملك برنامج Diamond ERP هيساعدك فى الحسابات والمشتريات والمبيعات والمخازن والمشاريع واكتر من كدة لمعرفة المزيد عن مميزات البرنامج قم بزيارة موقع الشركة :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Diamond vision
التليفون: 01000638218

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العنوان: - المعاى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/3/2020
رقم الإعلان: 2056984
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صورة الاعلان: برنامج المثالى للمحاسبات والمبيعات - في القاهرة مصر

برنامج المثالى للمحاسبات والمبيعات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمن يبحثون عن برامج لإدارة شركاتهم ونشاطاتهم التجارية لرفع مستوى ادارتها بحرفية وتحليل الاداء لدراسة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2020
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